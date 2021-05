Vaccino agli "over 50", in Sicilia già 10mila prenotazioni in poche ore: ecco come fare

Le somministrazioni, una volta avviate le prenotazioni, inizieranno tra una settimana esatta, giovedì 13 maggio

Redazione

07 Maggio 2021 08:15

Sicilia in cerca della svolta. Via libera alla prenotazione del vaccino per chi è nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971) e in poche ore sono già in 10mila ad aver fatto richiesta. Per farla basta accedere alla piattaforma di Poste italiane dove è stata attivata nelle scorse ore la finestra specifica. Nell'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, viene specificato che gli ultracinquantenni (senza patologie) potranno utilizzare AstraZeneca. Le somministrazioni, una volta avviate le prenotazioni, inizieranno tra una settimana esatta, giovedì 13 maggio.

La Regione prova un altro tentativo per far decollare la campagna vaccinale che sta attraversando un momento di stallo. La Sicilia è ormai all'ultimo posto della classifica nazionale per percentuale di dosi somministrate. L'ultimo dato aggiornato al pomeriggio, secondo il report pubblicato sul sito del ministero della Sanità, l'Isola ha somministrato solo il 75% delle dosi ricevute, mentre la Calabria è ora al 76,6%.

OVER 50, COME PRENOTARE Via, dunque, alle prenotazioni anche per la fascia 50-59 anni. Le procedure sono identiche a quelle per gli altri target della campagna vaccinale: è a disposizione degli utenti la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, ma si può accedere anche attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it.

Da domani, inoltre, nei Centri vaccinali dell’Isola, nell'ambito dell’iniziativa Open day, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini che rientrano nel target over 60 potranno vaccinarsi (anche senza prenotazione) con una corsia preferenziale. (Gds.it)



