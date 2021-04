Salute 288

Vaccini spray o cerotto: gli esperti puntano su formati più agili contro le varianti Covid

Vaccini in formato spray o cerotto: gli esperti parlano della necessità di puntare su vaccini più agili per contrastare la diffusione della pandemia

Redazione

06 Aprile 2021 10:44

Vaccini in formato spray o cerotto: gli esperti parlano della necessità di puntare su vaccini più agili per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus e in particolare, le mutazioni del virus. Ne ha parlato la virologa Ilaria Capua, che in un'intervista al Corriere della sera, sottolinea come sia necessario «Affrontare il rapporto rischio-beneficio di moltiplicare i laboratori che possono generare virus con potenziale patogeno rafforzato - si domanda - oppure spingersi nell’immaginare un mondo che grazie al Covid-19 avrà presto vaccini in formato cerotto, spray, chip che possono arrivare a destinazione anche senza un involucro gigantesco e refrigerante, che a oggi si è mostrato uno dei principali colli di bottiglia della logistica?».

«Si tratta solo di pensarci bene e scegliere - sottolinea Capua - perchè questo dibattito plasmerà il futuro delle nostre società e proprio per questo motivo al tavolo ci devono stare tutti. Di soldi per la ricerca non ce n'è mai abbastanza e prima che sia troppo tardi riflettiamoci bene perchè questo momento di consapevolezza non ripasserà fino alla (ahimè) prossima pandemia».

Secondo Capua si tratta di scegliere oggi cosa fare per la salute mondiale: «in futuro vogliamo investire sul potenziamento dei virus o dei vaccini?».





