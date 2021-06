Astrazeneca, sospese in Sicilia anche le somministrazioni in seconda dose per under 60

Astrazeneca, sospese in Sicilia anche le somministrazioni in seconda dose per under 60

Anche la Sicilia si adegua alle indicazioni appena rese note dal Comitato tecnico scientifico

Redazione

11 Giugno 2021 20:40

In aderenza alle indicazioni arrivate oggi dal Comitato tecnico scientifico e in attesa dell'apposita circolare ministeriale, sono sospese in Sicilia le somministrazioni del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca anche in seconda dose per tutti i soggetti al di sotto dei 60 anni. Lo comunica l'assessorato regionale alla Salute.



