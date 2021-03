Cronaca 2382

Vaccini soggetti vulnerabili, Asp Caltanissetta: "Chi ha già codice di esenzione può recarsi al Cefpas"

Per chi non riesce a prenotarsi sulla piattaforma basterà presentare la fotocopia dell'attestato di esenzione e riceverà il vaccino

Redazione

18 Marzo 2021 09:52

L'Asp di Caltanissetta comunica che tutti i SOGGETTI VULNERABILI che non riescono a prenotare il vaccino sulla piattaforma nazionale possono recarsi al centro vaccinazioni anti-covid (sede Cefpas) presentando una FOTOCOPIA dell'ATTESTATO DI ESENZIONE rilasciato dall'Asp, purché il CODICE della PATOLOGIA in questione sia ricompreso nella TABELLA ministeriale dei vulnerabili (allegata in fondo all'articolo). I soggetti affetti da OBESITA' GRAVE (BMI>35) dovranno, invece, presentare un certificato rilasciato dal medico di famiglia che ne attesti la patologia. Si ricorda che verranno accettate un massimo di 600 vaccinazioni al giorno, dalle ore 8 alle ore 18, fino a domenica 21 marzo.



