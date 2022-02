Vaccini agli over 12, open day in tutta la provincia di Caltanissetta con Pfizer

Vaccini agli over 12, open day in tutta la provincia di Caltanissetta con Pfizer

Nel fine settimana, saranno somministrati negli hub della provincia, i vaccini Pfizer

Redazione

Venerdì 18, Sabato 19 e domenica 20 febbraio tutti i cittadini over 12 potranno accedere in modalità open day, senza prenotazione, presso gli Hub/Ambulatori vaccinali siti nel territorio della provincia di Caltanissetta per ricevere la somministrazione del vaccino BioNTech Pfizer ANTI-SARS CoV-2. Trattasi di un'opportunità che offriamo per intensificare ulteriormente la campagna vaccinale in atto. Di seguito si riportano gli Hub/Ambulatori Vaccinali che aderiranno all’iniziativa secondo le fasce orarie di seguito elencate:

AREA NORD: Hub Vaccinale il “Cefpas” di Caltanissetta: Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Centro Commerciale “il Casale” di San Cataldo: Venerdì e Domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Ambulatorio Vaccinale c/o P.O. “Immacolata Longo” di Mussomeli: Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.AREA SUD: Hub Vaccinale Pala Cossiga di Gela: Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00; Ambulatorio Vaccinale di Niscemi: Venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Si comunica altresì che in via del tutto eccezionale sarà consentito l’accesso in modalità open day, mediante utilizzo del vaccino BioNTech Pfizer, presso gli Ambulatori Vaccinali siti nei Comuni di Riesi e Sommatino nel contesto delle trasferte organizzate dalla scrivente ASP nelle date di seguito riportate: Ambulatorio Vaccinale di Riesi: Venerdì 18 febbraio dalle ore 15 alle ore 19:00. Ambulatorio Vaccinale di Sommatino: Domenica 20 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Nel ribadire l’efficacia del vaccino ANTI-SARS CoV-2 contro forme gravi di infezione, si invita la popolazione in oggetto ad aderire all'iniziativa. Ne dà notizia il dott. Benedetto Trobia.



