Salute 134

Vaccini nelle farmacie, firmato l'accordo con le Regioni e il 16 aprile arriva Johnson & Johnson

Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova

Redazione

29 Marzo 2021 17:12

«Bisogna accelerare la discussione sul 'green pass' per arrivare ad una soluzione prima dell’estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza», ha detto Speranza, intervenendo questa mattina in videoconferenza alla riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto, rende noto il ministero della, la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale.

Intanto sembra che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in italia fra circa due settimane, esattamente il 16 aprile. Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova: "Il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile".



«Bisogna accelerare la discussione sul 'green pass' per arrivare ad una soluzione prima dell'estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza», ha detto Speranza, intervenendo questa mattina in videoconferenza alla riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto, rende noto il ministero della, la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. Intanto sembra che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in italia fra circa due settimane, esattamente il 16 aprile. Lo ha rivelato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova: "Il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile".

Ti potrebbero interessare