Vaccini, Moderna raccomanda la terza dose per i soggetti fragili a fine estate

E' quanto suggerisce l'amministratore delegato francese di Moderna Stéphane Bancel. Servirebbe per difendersi da altre varianti

Redazione

23 Maggio 2021 20:18

"Vaccinare con una terza dose tutti i soggetti a rischio dalla fine dell'estate, in particolare i residenti delle case di cura che hanno ricevuto la prima dose all'inizio dell'anno": è quanto suggerisce, in un'intervista al Journal du dimanche, l'amministratore delegato francese di Moderna Stéphane Bancel.

A suo parere, il farmaco di Moderna garantisce l'immunità "da uno a tre anni a seconda del paziente" ma la dose aggiuntiva - giustifica - servirebbe a fronte dell'arrivo di varianti che "aumenta il livello di minaccia".

La casa farmaceutica ha inoltre annunciato che a giugno inoltrerà all'Ue la richiesta di autorizzazione per vaccinare i 12-17enni.(Ansa.it)



