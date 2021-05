Salute 144

Vaccini, l'appello di Cgil e Fp Sicilia: "Aprire tutti i centri h24 e somministrazioni a domicilio"

Il sindacato chiede che i centri vaccinali siano operativi 24 ore su 24 e che si proceda a nuove assunzioni

27 Maggio 2021 15:59

“La diminuzione del numero dei contagi e dei comuni siciliani ‘zona rossa’ e l’alleggerimento delle terapie intensive fanno intravedere la luce in fondo al tunnel. E’ il momento di accelerare con la campagna vaccinale, aprendo tutti gli hub 24 ore su 24 e incrementando le vaccinazioni e domicilio per i soggetti più fragili”. Lo sostengono la Cgil e la Funzione pubblica siciliane, che chiedono al governo regionale di “procedere per questi scopi a nuove assunzioni”. “Dobbiamo porci l’obiettivo di fare della nostra una regione Covid-free nel più breve tempo possibile”, scrivono in una nota Ignazio Giudice, segretario regionale Cgil e Gaetano Agliozzo, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Sicilia.

“Quella dell’hub di Palermo- aggiungono- è un’esperienza positiva da estendere. Eliminare le difficoltà nell’accesso al vaccino- sottolineano- è fondamentale, soprattutto oggi che la gente acquisisce sempre più consapevolezza dell’importanza del mettersi in sicurezza. Sono ancora tanti i soggetti fragili che attendono di potersi vaccinare e perché l’obiettivo della campagna vaccinale sia pienamente raggiunto occorre un’organizzazione che copra tutte le esigenze”



