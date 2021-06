Salute 243

Vaccini, Johnson & Johnson potrà essere somministrato anche a migranti e clochard under 60

La decisione del vaccino monodose sarebbe dovuta anche ad una più difficile rintracciabilità a livello sanitario

Redazione

19 Giugno 2021 16:30

Johnson & Johnson potrà essere somministrato anche a persone con meno di 60 anni, in particolare per quanto riguarda la vaccinazione di migranti, senza tetto o residenti in luoghi difficili da raggiungere. La decisione del vaccino monodose sarebbe dovuta anche ad una più difficile rintracciabilità a livello sanitario. E’ quanto si apprende da fonti governative, alla luce della circolare emanata dal ministero della Salute.

Oggi la stessa circolare ha dato il via libera al richiamo con AstraZeneca per le persone sotto i 60 anni che «dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, rifiutano il crossing a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose». (Gds.it)



