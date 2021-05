Salute 755

Vaccini, in Sicilia venerdì arriverà un nuovo carico di Moderna: a Caltanissetta 1500 dosi

Intanto sul portale creato da Poste Italiane, dalle 20 di domani, sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione da parte dei cittadini over 50

Redazione

05 Maggio 2021 12:40

In arrivo in Sicilia altre trentamila dosi di vaccino Moderna.I vaccini Moderna verranno consegnati venerdì dal corriere espresso Sda di Poste Italiane, in prima linea dall’inizio dell’anno nella consegna dei vaccini in Sicilia, recapiterà 29.600 e saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (4.200), Enna (1.700), Palermo (9.000), Erice Casa Santa (2.200), Siracusa (1.800), Ragusa (1.500), Agrigento (2.200) e Caltanissetta (1.500).

E sul portale creato da Poste Italiane, dalle 20 di domani, sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione da parte dei cittadini over 50. Il sito su cui collegarsi è: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Ma sarà possibile usare anche altri canali: il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 –, via sms al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.



