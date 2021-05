Salute 158

Covid, in Sicilia dal 3 giugno gli under 40 potranno prenotarsi e vaccinarsi

Redazione

29 Maggio 2021 11:52

A giugno tutta la popolazione dai 16 anni in su potrà accedere ai vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato il generale Figliuolo e così, anche in Sicilia, dal 3 giugno gli under 40 potranno vaccinarsi. Nelle prossime ore la Regione potrebbe consegnare gli elenchi degli aventi diritto a Poste Italiane che provvederà a caricarli sul portale. E quindi si inizierà con le prenotazioni.

Aprire a tutti, tenendo d'occhio le fasce più vulnerabili e la Sicilia per quanto riguarda la somministrazione agli over 80 e ai 70enni è in ritardo. Gli over80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 90,93% in Emilia Romagna, l’88,85% in Toscana, l’86,36% in Lombardia, l’85,34% in Veneto e l’85,17% in Piemonte; una decina le regioni sotto la media, a partire da Sicilia (62,29%), Calabria (66,62%) e Marche (68,57%). Ha ricevuto invece almeno la prima dose il 99,36% degli over80 in Veneto, il 97,25% in Toscana e il 96,08% in Puglia; in ritardo Sicilia (72,45%), Calabria (74,90%) e Abruzzo (79,62%).

Tra i 70-79enni, sono in attesa della prima dose o della dose unica il 35,46% in Sicilia, il 28,65% in Calabria, il 25,23% in Friuli Venezia Giulia e il 24,66% in Sardegna; tra gli over80, ancora in attesa della prima dose o della dose unica il 27,55% in Sicilia, il 25,10% in Calabria e il 20,38% in Abruzzo.(Gds.it)



