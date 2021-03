Politica 100

Vaccini, Flc Cgil Sicilia: fare chiarezza al più presto su sicurezza AstraZeneca

Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, commentando i casi di morte di alcuni cittadini ai quali era stato somministrato nei giorni scorsi il vaccino

Redazione

14 Marzo 2021 16:46

“Bisogna fare chiarezza al più presto sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, che è quello più utilizzato tra il personale della scuola e del settore della conoscenza”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, commentando i casi di morte di alcuni cittadini ai quali era stato somministrato nei giorni scorsi il vaccino. “Servono informazioni trasparenti e certe – continua – per fugare qualsiasi perplessità e rinsaldare quel rapporto di fiducia tra cittadini e sanità indispensabile per il buon prosieguo della campagna vaccinale”. “Confidiamo nel lavoro delle autorità preposte – conclude Rizza – e li esortiamo a mettere in campo tutte le risorse e le energie necessarie per ridurre al minimo i tempi per svolgere le indagini e le verifiche del caso”.



