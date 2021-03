Salute 255

Vaccini e Covid-19: la "Carducci" incontrerà l'infettivologo Antonio Cascio

Il noto ricercatore scientifico, terrà una conferenza e risponderà alle domande sull’epidemia in corso e sui vaccini contro il Covid-19

Redazione

20 Marzo 2021 09:47

La Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, al fine di promuovere una corretta campagna di informazione sulla pandemia – causata dal virus Covid-19 – e sull’importanza della vaccinazione, ha organizzato un incontro on-line con il prof. Antonio Cascio per lunedì 22 marzo (ore 10,00). L’incontro è rivolto a tutti gli alunni della “Carducci” e, per l’importanza e l’interesse dell’argomento, l’invito sarà eccezionalmente esteso alle famiglie. Il noto ricercatore scientifico, terrà una conferenza e risponderà alle domande sull’epidemia in corso e sui vaccini contro il Covid-19. L’incontro, curato e coordinato dalla prof. Rita Cavaleri, avrà la durata di circa un’ora, al termine della quale i partecipanti potranno porre domande al medico, in merito ai temi trattati.

Il prof. Cascio è direttore della UOC di malattie infettive dell’AUO Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nonché ricercatore nell’ambito della fisiologia, epidemiologia, clinica e terapia di malattie infettive e parassitarie. La sua attività scientifica è documentata da oltre 350 pubblicazioni riguardanti i settori oggetto dell’incontro, che hanno trovato spazio nelle più importanti e prestigiose riviste internazionali di malattie infettive. Il prof. Antonio Cascio è altresì socio di famose società di microbiologia e malattie infettive.



