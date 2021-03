Attualita 167

Gela. Vaccini, docenti esclusi perchè precari: Gnoffo pronta ad incontrare l'assessore Razza

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela intende portare la questione sui giusti tavoli istituzionali

Redazione

13 Marzo 2021 12:44

“L'impossibilità di vaccinare la totalità del personale scolastico che opera a diretto contatto con i bimbi è un vulnus che va colmato il prima possibile. Penso, ad esempio, a tutte le maestre impegnate nelle sezioni Primavera che, solo perchè non hanno un contratto a tempo indeterminato, non possono accedere alla somministrazione del vaccino”. A dichiararlo è l'assessore ai servizi sociali del Comune di Gela, Nadia Gnoffo, che intende portare questa problematica nei giusti tavoli istituzionali.

“La campagna vaccinale – prosegue - dovrebbe coinvolgere tutti coloro che, a qualsiasi titolo, lavorano a contatto con gli studenti, compresi gli operatori che svolgono funzioni di competenza dei comuni. Mi riferisco agli educatori domiciliari, ai volontari e ai collaboratori vari. Se il senso della campagna vaccinale nelle scuole è rendere gli istituti più sicuri per i nostri figli, non si può fare alcuna distinzione tra chi lavora quotidianamente a contatto con i bambini. La prossima settimana – annuncia Gnoffo incontrerò personalmente l'Assessore Ruggero Razza per colmare questo vuoto al più presto, e mi farò parte attiva con i dirigenti scolastici, con le cooperative e con i soggetti gestori dei servizi di competenza del Comune, per raccogliere i nominativi e i relativi dati da trasmettere all’Asp competente, così da poter consentire loro di precedere alla registrazione”.



