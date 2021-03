Attualita 331

Vaccini Covid, la Sicilia è la prima regione d'Italia per percentuale di dosi somministrate

I numeri dicono che sono state somministrate 723.242 dosi di vaccino rispetto alle 840.535 ricevute

Redazione

27 Marzo 2021 11:29

Nonostante le difficoltà la Sicilia sale sul gradino più alto del podio in materia di vaccini. L'Isola è infatti la prima regione in Italia per percentuale di dosi di vaccino anti Covid inoculate. Negli hub siciliani è stato distribuito l'86% delle dosi di vaccini disponibili, a fronte di una media nazione che si attesta sull'82,2%. I numeri dicono che ne sono state somministrate 723.242 delle 840.535 ricevute. Il dato emerge dal Report vaccini anti Covid pubblicato dal sito del governo nazionale, aggiornato a stamattina.

Un dato che arriva nel giorno in cui nell'Isola arriva il Commissario nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che farà visita all'hub vaccinale di Messina, alla Fiera, e di Catania, nell'ex sede del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.Inoltre in Sicilia, nelle prossime ore, è prevista una buona fornitura di vaccini. Lunedì dovrebbero essere consegnate 75mila dosi di Pfizer e tra il 29 marzo e il 3 aprile se ne attendono ben 100 mila di AstraZeneca, a queste si aggiungono circa 25 mila dosi di Moderna.



