Cronaca 393

Vaccini anticovid per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni: a Sommatino previsto un open day

Sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria del bambino e un documento di identità in corso di validità del genitore

Redazione

Domenica 13 Febbraio c.a. dalle ore 09:30 alle ore 18:00 presso l’Ambulatorio Vaccinale di Sommatino è prevista una campagna straordinaria di vaccinazione Anti-SARS CoV-2 per i bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. A renderlo noto è il coordinatore Ambulatori Vaccinali Anti-SARS CoV-2 Area Nord, Benedetto Trobia. Per ricevere la vaccinazione in modalità open day, ad accesso libero, per un totale di 150 somministrazioni, sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria del bambino e un documento di identità in corso di validità del genitore che lo accompagna. L’Ambulatorio verrà trasformato in uno spazio colorato e giocoso per porre i vaccinandi a loro agio e far sì che il momento dell’iniezione sia più lieve. La diffusione del virus sta continuando a limitare tutti quelli che sono i diritti dei nostri bambini-adolescenti in merito alla loro doverosa frequenza a scuola, alle attività sportive e di tutto ciò che riguarda la loro crescita educativa e di vita fatta di relazioni, gioco e vicinanza agli amici e alle persone care. I danni di una privazione di questi diritti a distanza può avere conseguenze che possiamo evitare. Ci spetta accompagnare per mano i nostri bambini i quali potranno usufruire della vaccinazione per garantire loro i diritti di salute, di educazione e di socialità di cui hanno urgente bisogno.



