Vaccini anticovid, in provincia di Caltanissetta open days a partire da oggi

Ecco dove si potrà effettuare secondo le nuove disposizioni del coordinatore Benedetto Trobia

Redazione

Al fine di implementare la campagna vaccinale volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 si comunica che a decorrere lunedì 14 febbraio, sarà possibile accedere presso gli Hub/Ambulatori Vaccinali, siti nel territorio della Provincia di Caltanissetta, in modalità open days. Di seguito si riportano gli Hub/Ambulatori Vaccinali attivi suddivisi per Area Nord e Area Sud:

AREA NORD

Ø Hub Vaccinale il “Cefpas” di Caltanissetta;

Ø Centro Commerciale “il Casale” di San Cataldo;

Ø Ambulatorio Vaccinale c/o P.O. “Immacolata Longo” di Mussomeli.

AREA SUD

Ø Hub Vaccinale Pala Cossiga di Gela;

Ø Ambulatorio vaccinale c/o P.O. “S. Stefano” di Mazzarino;

Ø Ambulatorio Vaccinale di Niscemi.

Nello specifico trattasi di un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini over 12 ai quali sarà consentita la somministrazione del vaccino Anti SARS CoV-2 senza necessità di prenotazione alla presenza, nel caso di minorenni, di un genitore o chi ne fa le veci.

È un'opportunità che offriamo per semplificare le modalità di accesso a chi intenda iniziare o completare il ciclo vaccinale e per accelerare altresì la campagna vaccinale anche alla luce delle novità emanate dal Governo, che ha autorizzato dal 10 Gennaio il richiamo booster dopo 4 mesi (120 giorni) dalla seconda dose e fissato dal 1° febbraio la scadenza del green pass dopo 6 mesi. Al di là dell'utilizzo della mascherina e dell'igiene delle mani, quali misure sempre necessarie, il vaccino è uno strumento efficace contro forme gravi di malattia.

Il Coordinatore Ambulatori Vaccinali Anti Sars CoV-2

ASP CALTANISSETTA

Dr. Benedetto Trobia



