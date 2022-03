Cronaca 409

Vaccini anticovid: da oggi anche a Caltanissetta sarà somministrato il Novavax

Ecco i requisiti per ricevere il vaccino che utilizza una tecnologia differente da quelli già utilizzati

Rita Cinardi

Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, è cominciata oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell’assessorato regionale della Salute. Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2. Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.

A Caltanissetta, come riferito dal responsabile delle vaccinazioni in provincia Benedetto Trobia, le somministrazioni di Novavax scatteranno all'hub vaccinale del Cefpas a partire da oggi. Si tratta dell’ultimo vaccino anti-Covid autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Novavax è la società di biotecnologie americana che lo produce, mentre il vaccino prende il nome di Nuvaxovid, anche se, per estensione, è ormai meglio conosciuto con il nome dell’azienda produttrice. L’utilizzo di Novavax è stato autorizzato solo per il ciclo primario di vaccinazione e non per il booster. Il nuovo vaccino è realizzato con una tecnica diversa sia rispetto ai vaccini a mRna, Pfizer e Moderna, sia rispetto ai vaccini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson. Novavax è un vaccino proteico, cioè ha al suo interno frammenti prodotti in laboratorio della proteina Spike.



