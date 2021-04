Cronaca 227

Vaccini anti-covid, Sommatino attivato un centro di assistenza per la prenotazione

La CRI specifica che gli operatori si limiteranno all'assistenza nell'inserimento dei dati a livello telematico ed alla compilazione dei documenti

Redazione

19 Aprile 2021 12:03

La Croce Rossa Italiana di Sommatino, comunica l'attivazione di un centro di assistenza per la prenotazione dei vaccini anti Covid-19 presso la sede di Via Don Orione. “Chi avesse difficoltà nell’utilizzo della piattaforma informatica della regione, potrà rivolgersi al nostro centro nei giorni di martedi, venerdì e domenica, dalle ore 16 alle ore 19. - annuncia Danilo Cosentino, referente dell'Unità territoriale CRI di Sommatino - È necessario portare con se la tessera sanitaria e la certificazione dell'esenzione per patologia.” La CRI specifica che gli operatori si limiteranno all'assistenza nell'inserimento dei dati a livello telematico ed alla compilazione dei documenti, mentre non avranno alcuna responsabilità sul caricamento dei dati sulla tessera sanitaria in quanto competenza dell'asp.

“Abbiamo avvertito l’esigenza di aiutare i cittadini che avessero difficoltà nella prenotazione e grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana riusciremo a dare un supporto alla popolazione anche su questo versante. Si tratta di un’attività fondamentale vista l’importanza della vaccinazione per contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto per i soggetti con patologie” dichiara il sindaco Elisa Carbone.

“Sappiamo che ancora diversi di noi hanno difficoltà a procedere con le prenotazioni per i vaccini, penso agli anziani soli o a chi ha difficoltà con la tecnologia. - aggiunge l’assessore Simona Domina - È una grande soddisfazione quando dalla collaborazione nascono buone azioni. In fondo aiutarci a vicenda è ciò che tutti dovremmo fare, solo collaborando potremo far crescere la nostra comunità.”





