Vaccini anche in farmacia, Speranza: "Un modo per dare un'accelerazione alle somministrazioni "

Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie

Redazione

17 Marzo 2021 16:07

Occorre recuperare terreno nella campagna di vaccinazione. Non solo turni straordinari e orario prolungato per colmare i ritardi dovuti alla sospensione di Astrazeneca, ma si punterà anche a favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni. Un modo per dare un'accelerazione alle somministrazioni come ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.

VACCINO IN FARMACIA, COME FUNZIONERÀ Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie. La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Il sistema delle somministrazioni in alcune farmacie sarà integrato nelle reti esistenti all'interno delle varie regioni e gli stessi farmacisti saranno informati dalle Asl: su questi aspetti è in corso il coordinamento del flusso di informazioni con le regioni, da parte della struttura commissariale per l'Emergenza.

Il governo è pronto a revocare lo stop ad AstraZeneca non appena arriverà il via libera da parte di Ema. "Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione - ha aggiunto Speranza -, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare anche con l'aumento delle dosi che avremo a disposizione, l'auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall'Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza".



