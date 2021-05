Cronaca 1097

Vaccini, anche a Caltanissetta potranno prenotarsi pazienti dai 16 ai 59 anni con patologie lievi

Ecco quali sono le patologie da considerare e a quale link collegarsi per effettuare la prenotazione

Redazione

11 Maggio 2021 21:39

L’Asp di Caltanissetta apre la campagna vaccinazione anche ai pazienti dai 16 ai 59 anni con patologie lievi. Le patologie (e relativi codici di esenzione) da considerare per la definizione di persone con comorbilità sono: malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, malattie neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale e patologie renali, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, patologie oncologiche. Gli interessati possono prenotarsi per il vaccino cliccando al seguente link https://testcovid.costruiresalute.it/#portfolio. L’Asp di Caltanissetta ricorda a coloro che effettueranno la prenotazione di portare con sé, oltre alla carta d'identità e alla tessera sanitaria, anche apposita certificazione o esenzione per la patologia.





