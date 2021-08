Salute 102

Vaccini ai minori, Garante infanzia e adolescenza: "Apprezzamento per iniziative del governo Musumeci"

Il governo regionale ha predisposto delle iniziative per promuovere la campagna di vaccinazione anche per i minori

Redazione

06 Agosto 2021 16:50

«Piena condivisione per l’impegno del Governo volto a promuovere la più ampia campagna di vaccinazione anche fra i minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni al fine di garantire la salute collettiva e il miglior funzionamento delle attività scolastiche». Lo dice Giuseppe Vecchio, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana, che esprime «vivo apprezzamento anche per le iniziative delle Autorità sanitarie regionali di diffusione della vaccinazione anche con occasioni di socializzazione.

«In piena sintonia con l’assessore regionale alla Famiglia, Antonio Scavone, - ha aggiunto Vecchio - si invitano i genitori e tutti gli esercenti la potestà genitoriale, anche nei confronti dei minori stranieri non accompagnati a predisporre i necessari atti di consenso e, se necessario, a rivolgersi ai servizi sociali per eventuale consulenza e sostegno».



