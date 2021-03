Attualita 286

Vaccini a rilento in Sicilia, sabato arriva il generale Figliuolo: tappa a Catania e Messina

Il compito di Figliuolo è in particolare quello di coordinare e soprattutto accelerare il piano vaccinale

Redazione

25 Marzo 2021 10:34

Mentre a Palermo viene deciso di ridurre la somministrazione quotidiana di vaccini per evitare le file e nel resto della Sicilia scarseggiano gli approvvigionamenti di dosi, sull'Isola sbarca il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, il generale dell'Esercito voluto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sostituzione di Domenico Arcuri.

Il compito di Figliuolo è in particolare quello di coordinare e soprattutto accelerare il piano vaccinale e l'alto ufficiale arriva in Sicilia proprio nei giorni in cui la somministrazione subisce una battuta d'arresto, tanto più che sono state sospese anche le inoculazioni per chi accompagna i disabili e i soggetti vulnerabili. Il commissario per l'emergenza sarà in Sicilia sabato: alle 12 a Messina e alle 16 a Catania, dove visiterà i punti vaccinali e avrà una serie di incontri con le autorità locali. Domani, invece, Figliuolo andrà in Calabria: in mattinata a Cosenza e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova.



