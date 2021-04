Vaccini, in provincia di Caltanissetta somministrate 47mila dosi: in tanti rinunciano ad AstraZeneca

Se a Caltanissetta rinuncia circa il 50% di chi aveva fatto la prenotazione a Gela rinuncia molta più gente e questa percentuale arriva quasi al 100%

Rita Cinardi

13 Aprile 2021 08:57

Sono 47 mila le dosi di vaccino anticovid somministrate in provincia di Caltanissetta, tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, dall’inizio della campagna vaccinale. Di queste, 32 mila fanno riferimento a prime dosi. A comunicare il dato è il responsabile delle vaccinazioni covid dell’Asp di Caltanissetta Benedetto Trobia il quale fa presente che al momento restano in giacenza soltanto un migliaio di dosi di Pfizer - che secondo il numero di prenotazioni effettuate sul sistema saranno somministrate nel giro di due giorni - e circa 9mila dosi di AstraZeneca.

“In generale c’è stata una buona adesione alla campagna vaccinale – ha detto Trobia – ma purtroppo continuiamo a registrare moltissime rinunce per il vaccino AstraZeneca. Se a Caltanissetta rinuncia circa il 50% di chi aveva fatto la prenotazione a Gela rinuncia molta più gente e questa percentuale arriva quasi al 100%. Per quanto riguarda i vaccini agli anziani sopra gli ottant’anni abbiamo fatto circa il 50% su circa 17mila aventi diritto”.

Nelle ultime settimane è migliorata notevolmente l’organizzazione all’hub vaccinale del Cefpas. Dopo una prima fase di assestamento nei primissimi giorni, con lunghe file e disagi, adesso non si registrano più code e al massimo ogni persona, dal suo arrivo in via Mulè, attende un quarto d’ora prima di avere iniettato il vaccino. “Adesso tutti stanno rispettando l’orario e ricordo – ha detto Trobia – a chi ha fatto la prenotazione che al massimo può anticipare di 10 minuti rispetto alla fascia oraria prestabilita. Non di più”.



