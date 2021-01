Attualita 425

Vaccinazioni, appello da Caltanissetta alla responsabilità. D'Ippolito: "Scetticismo inaccettabile"

Il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri lancia un appello e mette in guardia da eventuali altre possibili ondate

Redazione

17 Gennaio 2021 15:52

«Bisogna continuare a puntare sulle vaccinazioni per immunizzare e proteggere le nostre comunità, garantendo una copertura omogenea che freni nuove ondate. Per questo sento il dovere di rivolgere un appello di responsabilità a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e ai cittadini sul valore della vaccinazione e a coloro i quali mostrano un inaccettabile scetticismo sulla sua efficacia: occorre farlo tutti per uscire presto insieme da questo incubo e fermare la diffusione delle varianti di Sars-CoV-2».Giovanni D’Ippolito, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, lancia un appello alle professioni mediche e sanitarie in occasione della giornata prevista per l'inoculazione della seconda dose del vaccino anti-Covid.

«Anche nella seconda ondata siamo esposti in prima linea con impegno nel contrasto al virus, mettendo a disposizione della cittadinanza le nostre doti professionali, umane e tutte le energie e risorse affinché si raggiunga l'obiettivo di contenimento della diffusione del contagio nel nostro Paese - dice il presidente dell'OMCeO nisseno -. È assolutamente prioritario tutelare l'intera filiera sanitaria, assicurando la vaccinazione che consenta a tutti di garantire le opportune prestazioni di salute e di svolgere l'esercizio professionale nel pieno rispetto della sicurezza collettiva. L’impegno continua a essere richiesto perché necessario e assolutamente insostituibile, e finora la risposta dei professionisti a dare il massimo non è mancata».



«Bisogna continuare a puntare sulle vaccinazioni per immunizzare e proteggere le nostre comunità, garantendo una copertura omogenea che freni nuove ondate. Per questo sento il dovere di rivolgere un appello di responsabilità a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e ai cittadini sul valore della vaccinazione e a coloro i quali mostrano un inaccettabile scetticismo sulla sua efficacia: occorre farlo tutti per uscire presto insieme da questo incubo e fermare la diffusione delle varianti di Sars-CoV-2».Giovanni D’Ippolito, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, lancia un appello alle professioni mediche e sanitarie in occasione della giornata prevista per l'inoculazione della seconda dose del vaccino anti-Covid.

«Anche nella seconda ondata siamo esposti in prima linea con impegno nel contrasto al virus, mettendo a disposizione della cittadinanza le nostre doti professionali, umane e tutte le energie e risorse affinché si raggiunga l'obiettivo di contenimento della diffusione del contagio nel nostro Paese - dice il presidente dell'OMCeO nisseno -. È assolutamente prioritario tutelare l'intera filiera sanitaria, assicurando la vaccinazione che consenta a tutti di garantire le opportune prestazioni di salute e di svolgere l'esercizio professionale nel pieno rispetto della sicurezza collettiva. L’impegno continua a essere richiesto perché necessario e assolutamente insostituibile, e finora la risposta dei professionisti a dare il massimo non è mancata».



Italia a colori, ecco cosa si può fare e cosa è off limits: sì alle brevi passeggiate in zona rossa

News Successiva Polizia municipale, a Caltanissetta l'Ugl nomina coordinatore l'ispettore Giovanni Falzone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare