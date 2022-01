Cronaca 2143

Vaccinazioni, Asp Caltanissetta comunica: open day solo per prime dosi, terze dosi con prenotazione

Il notevole afflusso di questi giorni ha costretto la direzione dell'Asp a rivedere le modalità di accesso agli hub vaccinali

Redazione

Considerato che è necessario garantire l’ordine pubblico nonchè evitare assembramenti in questo periodo caratterizzato dall’ondata di contagi in corso, preso atto dell’eccezionale ed improvviso afflusso nei centri vaccinali, si comunica che a decorrere da sabato 15 gennaio c.a. si accederà presso gli Hub/Ambulatori Vaccinali per gli over 12, presenti nel territorio della provincia, secondo le sottoelencate indicazioni

-Accesso tramite “open day” per l’inoculazione delle prime dosi;

-le seconde dosi saranno programmate in fase di inoculazione di prima dose di vaccino Anti SARS CoV-2;

-per le terze dosi di vaccino Anti Sars CoV-2 sarà consentito accedere, previa prenotazione, da effettuarsi esclusivamente mediante accesso alla piattaforma regionale al seguente indirizzo https://testcovid.costruiresalute.it/

A partire dal 10 Gennaio 2022 il periodo intercorrente fra seconda e terza somministrazione passa da 150 a 120 giorni. La campagna di vaccinazione per la terza dose è estesa anche ai soggetti fragili nella fascia di età compresa fra i 12 e i 15 anni di età. Al fine di implementare la campagna vaccinale anti COVID-19 dei soggetti rientranti nella categoria target, l’ASP di Caltanissetta ha identificato i sottoelencati Hub/Ambulatori Vaccinazioni Anti SARS CoV-2, suddivisi per Area Nord e Area Sud,

AREA NORD

Ø Hub Vaccinazioni Anti SARS CoV-2 c/o “Cefpas”- Caltanissetta;

Ø Ambulatorio Vaccinale c/o Centro Commerciale “il Casale” di San Cataldo;

Ø Ambulatorio Vaccinale c/o P.O. “Immacolata Longo” di Mussomeli.

AREA SUD

Ø Hub Vaccinazioni Anti SARS CoV-2 c/o Pala Cossiga - Gela:

Ø Ambulatorio vaccinale c/o P.O. “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi:

Ø Ambulatorio vaccinale c/o P.O. “S. Stefano” di Mazzarino:

Rinunciare all’open day può aiutarci a ridurre le attese e a evitare assembramenti pericolosi. Il momento è delicato ed impegnativo: aumentano i contagi, gli utenti all’hub, ma la nostra priorità resta offrire il miglior servizio possibile. Si ringraziano i Responsabili dell’Area Nord e dell’Area Sud, i MMG, gli specialisti ambulatorali e tutti gli operatori sanitari che si sono prontamente attivati per la campagna di vaccinazione, operando con un senso di responsabilità ed una sensibilità che va oltre al dover svolgere il proprio lavoro.

Il Coordinatore Ambulatori Vaccinali Anti Sars CoV-2

ASP CALTANISSETTA

Dr. Benedetto Trobia



