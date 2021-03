137

Vaccinazione ai disabili, Ugl: "Accolta nostra richiesta. Si proceda anche per malati oncologici e fragili"

Lo dicono Carmelo Urzì, segretario regionale della Ugl salute, ed il segretario dei medici Raffaele Lanteri.

Redazione

02 Marzo 2021 12:04

"Siamo soddisfatti che l'Assessorato regionale della Salute abbia dato il via ieri alla vaccinazione anti Covid-19 in favore dei disabili gravissimi. E' stata così accolta un'altra delle nostre richieste che, come Ugl, abbiamo portato all'attenzione dell'assessore Ruggero Razza in questi mesi di pandemia. Chiediamo però che, insieme a questi cittadini, vengano contemplati anche i rispettivi caregiver. Non appena invece nei prossimi giorni sarà tutto a regime, considerato che nel contempo si sta procedendo con la somministrazione di vaccini nei confronti di personale della scuola e dell'università, oltre che delle forze dell'ordine e degli over 80, ci auguriamo che si proceda rapidamente anche per le altre disabilità, per i malati oncologici e per i soggetti fragili cui, finalmente, è stata data priorità." Lo dicono Carmelo Urzì, segretario regionale della Ugl salute, ed il segretario dei medici Raffaele Lanteri.







