Vacanze studio con l'Inps, pubblicati 3 bandi: ecco i requisiti per partecipare e come fare domanda

I bandi per le vacanze studio Inps sono aperti solo a coloro che sono figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione

Redazione

Pubblicati i bandi per le vacanze studio Inps 2023. Sono tre in tutto e si differenziano per età dei partecipanti, luoghi e tempistiche: Estate INPSieme Italia 2023; Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023; corso di lingue all’estero (soggiorno studio). I bandi per le vacanze studio Inps sono aperti solo a coloro che sono figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gestione dipendenti pubblici o gestione fondo postelegrafonici.

I requisiti

Al bando Estate INPSieme Italia, possono accedere solo gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentano le scuole elementari o medie o la scuola superiore; a quello Estate INPSieme estero, possono accedere gli studenti iscritti nel 2022/2023 alla scuola secondaria di secondo grado (superiori); per il bando sul corso di lingue all’estero, possono invece partecipare studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentino la terza, quarta o quinta superiore e che, alla data del 30 giugno 2023, siano titolari di certificazione della conoscenza (di livello almeno B1) della lingua straniera oggetto del corso. Occorre poi aver presentato la Dsu per l’ottenimento del modello Isee, essenziale, per alcuni bandi, per definire il valore del contributo.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo 2023, attraverso apposita piattaforma dell'Inps e per accedere è necessario avere Spid, Cie o Cns.



