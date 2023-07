Vacanza in Brasile finita in tragedia per il 14enne Matteo, ucciso da una puntura di zanzara

La dinamica della morte del giovane studente di Tolmezzo, provincia di Udine, non è ancora chiara

Un viaggio che a Matteo, appena 14enne, è costato la vita. Inutili le cure mediche che hanno provato a salvarlo, quella puntura di zanzara è stata fatale. Per il secondo anno consecutivo Matteo Chieu, di Tolmezzo provincia di Udine, si era recato in Brasile, paese d'origine di mamma Denise, per trascorrere un periodo di vacanza. Il tempo di chiudere i libri di scuola, aveva finito la prima superiore del liceo scientifico Paschini, che a metà giugno era già sull'aereo insieme alla madre. Durante il periodo in Brasile però la puntura di una zanzara l'ha ferito gravemente, al punto che non sono risultate efficaci le cure ospedaliere alle quali è stato sottoposto. Matteo Chieu è mancato nella giornata di ieri, venerdì 28 luglio, all'abbraccio di mamma Denise e papà Roberto, noto commerciante di Tolmezzo, titolare dell'attività "Boutique Della Pelle", già partito per il Sud America.

La dinamica della morte di Matteo Chieu non è ancora chiara. È stato confermato solo il suo ricovero in ospedale dopo la puntura dell'insetto. L'adolescente era arrivato in Brasile per incontrare la famiglia di sua madre, Denise Farias, originaria di Salinópolis, nello stato di Pará. Sul suo profilo Facebook, la madre ha informato che la veglia funebre di Matteo si svolgerà tra le 10:00 e le 16:00 (ora locale) domani, poi il corpo sarà cremato. «Apprezziamo - ha aggiunto - tutte le preghiere e i messaggi di amore e affetto in questo momento molto doloroso per tutti noi che abbiamo conosciuto questo angelo molto speciale».



