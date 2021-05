Cronaca 853

Va al funerale del nonno e 24 ore dopo il nipote 15enne muore di crepacuore nel sonno

Il giovane si è spento per un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata in un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia

Redazione

15 Maggio 2021 18:30

E' una di quelle notizie che ha distrutto una famiglia ma anche l'intera comunità perché nell'Italia dei piccoli comuni, i cittadini sono come una grande famiglia. A La Brugna, frazione di Casina, nell'Appennino in provincia di Reggio Emilia il 15enne Andrea Tonelli è morto nel sonno a causa di un arresto cardiaco. Una morte, improvvisa, avvenuta 24 ore dopo il funerale dell'amatissimo nonno di Andrea, Brenno Lolli, morto a 82 anni dopo una lunga malattia. A trovare il ragazzo agonizzante è stata la mamma di Andrea Tonelli, il giorno dopo il funerale del padre Brenno. Subito chiamati i soccorsi è anche giunto l'elisoccorso nel disperato tentativo di rianimare il "Tone", come Andrea veniva chiamato dai suoi compagni dell’istituto "Nobili" di Reggio Emilia. E invece il suo cuore ha smesso di battere. Al funerale c'era tutto il paese.

"La comunità di Casina tutta si stringe attorno ai famigliari del giovane Andrea. Si resta senza parole dinnanzi al mistero della morte, lo smarrimento dei genitori è quello di un intero Comune che oggi perde il giovane Andrea con i suoi sogni e progetti. Andrea raggiunge il nonno Brenno Lolli, 82 anni, scomparso solo 24 ore prima. Dolore che si aggiunge al dolore. Giungano le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra comunità", ha detto il sindaco di Casina, Stefano Costi.

Andrea amava il suo caro nonno. La sera prima aveva partecipato in chiesa al rosario in ricordo proprio di Brenno. In quella stessa chiesa a La Vecchia si sono poi svolti i funerali. Distrutti dal dolore Silvia e Paolo, i genitori di Andrea, come anche la sorella maggiore Giorgia. Ora Andrea è stato seppellito nel cimitero del paese in una tomba al fianco dell'amato nonno Brenno.(TgCom24)



