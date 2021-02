Cronaca 477

Utilizzare la foto di altre persone nei social è reato: a Caltanissetta condannato un imputato

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato che per iscriversi a Badoo avrebbe utilizzato la foto di un'altra persona

Redazione

08 Febbraio 2021 19:10

Utilizzare la foto di altre persone nelle chat è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un imputato di Pietraperzia condannato prima dal tribunale di Enna e poi dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, a sette mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese per complessivi 1.311 euro.Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe creato un profilo falso sul noto social “Badoo” utilizzando abusivamente la foto di un nisseno, che si è costituito parte civile con l’avvocato Rosario Didato. La Suprema Corte, non solo ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali determinate in complessive 3.500 euro.



Utilizzare la foto di altre persone nelle chat è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un imputato di Pietraperzia condannato prima dal tribunale di Enna e poi dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, a sette mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese per complessivi 1.311 euro.Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe creato un profilo falso sul noto social “Badoo” utilizzando abusivamente la foto di un nisseno, che si è costituito parte civile con l’avvocato Rosario Didato. La Suprema Corte, non solo ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali determinate in complessive 3.500 euro.



News Successiva Coronavirus, in Sicilia continua il calo dei contagi: 478 positivi in più e 22 decessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare