Utenze e servizi: per le famiglie 112 euro in più al mese rispetto al 2021

Ad incidere sui rincari sono stati vari fattori esterni, tra cui l'inflazione, il conflitto tra Russia e Ucraina ancora in corso e la lunga pandemia di Covid 19

Redazione

Il 2022 ha comportato un aumento della spesa media mensile che la famiglia-tipo deve sostenere per le utenze. A incidere sul bilancio familiare sono soprattutto le bollette di luce e gas (queste ultime raddoppiate), meno quelle del telefono (fisso e mobile, che ora anzi costa meno) e la gestione del conto corrente. SOStariffe.it, Segugio.it e ConfrontaConti.it hanno posto a confronto la spesa media mensile nel corso del 2021 e quella nel 2023. La spesa mensile è aumentata di circa 112 euro.

Nel corso del 2022, la spesa mensile che la famiglia-tipo deve sostenere per le utenze e per la gestione del conto corrente è cresciuta, sino quasi a raddoppiare. Ad incidere sui rincari sono stati vari fattori esterni, tra cui l'inflazione, il conflitto tra Russia e Ucraina ancora in corso e la lunga pandemia di Covid 19, ancora non del tutto conclusa. In media nel 2021, infatti, un nucleo di quattro componenti sosteneva una spesa di circa 188 al mese per assicurarsi luce, gas, telefonia fissa, mobile e per gestire il proprio conto in banca. Nel 2023 invece, servono almeno 301 euro al mese per far fronte alle stesse spese fisse mensili.

A rivelarlo è l'Osservatorio di SOStariffe.it, Segugio.it e ConfrontaConti.it. L’indagine conferma un aumento complessivo della spesa di ben 112 euro al mese.



