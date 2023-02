Cronaca 231

Usura a tassi folli: scattano quattro arresti nel Catanese

Prestavano soldi a soggetti in gravi difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi

Redazione

La polizia ha arrestato quattro persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di usura e abusivismo finanziario. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania. Questa mattina, su delega della Procura di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 4 persone indiziate, a diverso titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di usura e abusivismo finanziario.

Le indagini della procura

Le indagini coordinate dalla Procura ed eseguite dal Commissariato di P.S. di Acireale, durate circa 6 mesi, dal dicembre 2021 al giugno 2022, hanno permesso di accertare le responsabilità penali degli indagati dediti ad una ben organizzata attività di usura tesa a conseguire profitti prestando soldi a soggetti in gravi difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi.I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di conferenza stampa, prevista per le ore 11.30 odierne nei locali della Questura, in piazza Santa Nicolella (via Manzoni).



