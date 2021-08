Cronaca 2238

Ustioni sul 40% del corpo dopo lo scoppio di una batteria: grave un uomo di 73 anni

L'incidente si è verificato a Licata dove la centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l'elisoccorso

Rita Cinardi

25 Agosto 2021 08:28

E' in gravi condizioni un uomo di Licata di 73 anni che ha riportato ustioni sul 40% del corpo in seguito allo scoppio della batteria di una bicicletta. La deflagrazione della batteria si è verificata durante la notte nel box di via Fiume a Licata. L'uomo in un primo tempo era stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso con il medico rianimatore a bordo che, una volta stabilizzato l'uomo, lo ha trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Attualmente il 73enne è ricoverato al centro grandi ustioni.E' stato un cortocircuito della batteria della bicicletta elettrica, che era stata messa sotto carica, a determinare l'esplosione e l'incendio all'interno del box di proprietà del pensionato. Sul posto, scattato l'allarme si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno, appunto, accertato e ricostruito come è scoppiato l'incendio.



E' in gravi condizioni un uomo di Licata di 73 anni che ha riportato ustioni sul 40% del corpo in seguito allo scoppio della batteria di una bicicletta. La deflagrazione della batteria si è verificata durante la notte nel box di via Fiume a Licata. L'uomo in un primo tempo era stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso con il medico rianimatore a bordo che, una volta stabilizzato l'uomo, lo ha trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Attualmente il 73enne è ricoverato al centro grandi ustioni.E' stato un cortocircuito della batteria della bicicletta elettrica, che era stata messa sotto carica, a determinare l'esplosione e l'incendio all'interno del box di proprietà del pensionato. Sul posto, scattato l'allarme si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno, appunto, accertato e ricostruito come è scoppiato l'incendio.

Ti potrebbero interessare