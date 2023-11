Cronaca 239

Usa, sparatoria in un ospedale del New Hampshire: un morto, ucciso l'assalitore

Si tratta di una struttura ospedaliera da 185 posti letto che tratta pazienti con malattie mentali acute

Redazione

Ancora una sparatoria negli Usa. Uno scontro a fuoco all'interno di un ospedale di Concord, nel New Hampshire, ha provocato almeno un morto. Lo ha riferito la polizia americana, precisando che nella struttura sono ricoverati pazienti psichiatrici. Gli agenti hanno poi neutralizzato l'aggressore, che è entrato nell'ospedale e ha sparato a una persona nell'atrio, ha riferito il capo della polizia di Stato. Un agente ha quindi immediatamente sparato e ucciso il sospetto.

Vittima e assassino non sono ancora stati identificati. "Non c'è alcuna minaccia per il pubblico e non c'è stata alcuna minaccia per i pazienti o per il personale dell'ospedale", è stato detto. Il New Hampshire Hospital, situato nella capitale dello Stato, Concord, è una struttura ospedaliera da 185 posti letto che tratta pazienti con malattie mentali acute. (ANSA)



