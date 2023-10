Cronaca 204

Usa, ebrei americani protestano per chiedere di cessare il fuoco a Gaza: 500 arresti

Tra gli arrestati anche 25 rabbini. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi

Redazione

È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan "Ceasefire now", cessate il fuoco ora. Molti Indossavano magliette nere con sopra scritto “Not in my Name“ centinaia di ebrei americani, un buon numero dei quali discendenti dei sopravvissuti al genocidio, hanno deciso di manifestare, insieme a gruppi di palestinesi residenti negli Stati Uniti, identificati dalla tradizionale kefiah a scacchi bianchi e neri. Un gruppo ha esposto uno striscione con una scritta rossa “il nostro sangue è dello stesso colore” dietro al quale sventolavano bandiere israeliane e palestinesi. C’è invece chi sollevava cartelli con logan come “ il mio dolore non è la tua arma” “Mai più per nessuno”

La "presa" pacifica del Congresso Americano

I manifestanti prima si sono ammassati davanti a Capitol Hill, poi una parte consistente è riuscita ad entrare e ha preso il controllo del Campidoglio per chiedere il cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas. La polizia ha intimato di terminare la protesta e di disperdersi ma quando non hanno obbedito all'ordine sono scattati gli arresti. Così 500 persone son finite in stato di fermo, tra loro ci sono anche 25 rabbini.

Perché il Congresso

Nessuna azione violenta, solo slogan e la richiesta che proprio il Congresso americano approvi una risoluzione per una tregua immediata, come ha spiegato la portavoce di un organizzazione ebrea per la pace, contraria all’occupazione israeliana . “Siamo qui come ebrei per protestare e per impedire che un genocidio si svolga in tempo reale" ha detto il rappresentante di un’altra associazione pacifista ebraica. La manifestazione al Campidoglio arriva nel mezzo delle iniziative di piazza che stanno indiammando il Medio Oriente in seguito alla strage dell’ospedale di Gaza che ha ucciso 471 persone. Strage per la quale Israele e Hamas continuano a rimpallarsi le responsabilità.



