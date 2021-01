Cronaca 181

Usa, assalto dei sostenitori di Trump a Washington: 4 morti e 13 feriti negli scontri

Dopo aver sfondato le recinzioni e i deboli cordoni di polizia, i supporter, alcuni armati e in mimetica, hanno infranto alcune finestre e hanno fatto irruzione nel Campidoglio

Redazione

07 Gennaio 2021 09:57

Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti: è il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei fan di Donald Trump a Washington, secondo la polizia. Si prevede che i numeri possano aumentare ancora.Gli scontri sono avvenuti nel corso dell'assalto a Capitol Hill, sede del Congresso, considerato il cuore della democrazia americana. l'assalto è avvenuto da parte di migliaia di fan di Donald Trump mentre era in corso la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden, nello stesso giorno in cui i dem hanno conquistato il Senato e quindi l'intero parlamento.

Dopo aver sfondato le recinzioni e i deboli cordoni di polizia, i supporter, alcuni armati e in mimetica, hanno infranto alcune finestre e hanno fatto irruzione nel Campidoglio. Un blitz che solleva molti interrogativi su come le forze dell'ordine si fossero preparate ad una protesta prevista da giorni.

Mobilitata la guardia nazionale e proclamato il coprifuoco in città ma questo non ha impedito nel frattempo scene di violenza e guerriglia. Feriti anche diversi agenti.

L'Fbi sta assistendo la polizia di Washington nell'identificare coloro che "hanno istigato violenza". Una linea telefonica dedicata è a disposizione per chi avesse informazioni, foto e video. Il fatto che molti dei manifestanti non indossavano la mascherina potrebbe facilitare il compito dell'identificazione.



