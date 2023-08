Cronaca 2687

Urla da un appartamento, i vicini chiamano i carabinieri pensando a una rapina: era un ragazzino alle prese con un videogioco

Le urla provenivano da un giovane che, intento a giocare ai videogiochi, si era calato nella realtà virtuale

Redazione

I carabinieri impegnati in servizio perlustrativo nell’arco delle ore notturne a Castellammare del Golfo, sono intervenuti presso un’abitazione ove alcuni cittadini avevano segnalato una possibile aggressione o una rapina, in quanto richiamati da forti urla che provenivano da un appartamento. I militari dell’Arma si sono così precipitati sul posto e hanno ispezionato l’appartamento segnalato.

I carabinieri hanno accertato che nessuna aggressione era in corso, le urla provenivano da un giovane che, intento a giocare ai videogiochi, si era così calato nella realtà virtuale da non rendersi conto che stava arrecando disturbo al vicinato. Il giovane si è scusato di quanto accaduto con i vicini di casa che, nell’accettare le scuse, hanno ottenuto la promessa del ragazzo ad usure toni più moderati.



