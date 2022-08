Attualita 345

Spettacolo di luci nella baia di Taormina: c'è il Kaos, un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro

A bordo dell'imbarcazione un elicottero, che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate

Redazione

Spettacolo di luci la notte scorsa a Taormina, nella baia della frazione di Villagonia. Protagonista è stato il 'Kaos', un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro. Un momento questo che ha incuriosito i tanti ospiti della cittadina siciliana. In questi giorni il 'Kaos' sta dando spettacolo per le sue preziose ed eleganti linee. Tra le sue curiosità vi è quella di essere stata la più grande imbarcazione di questo tipo realizzata nei Paesi Bassi. A bordo oltre all'elicottero, che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo. (ANSA).



