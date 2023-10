Uomo trovato morto in spiaggia, la polizia indaga per omicidio

Cronaca 537

Uomo trovato morto in spiaggia, la polizia indaga per omicidio

Il delitto a Marina di Massa, visibili ferite da arma da taglio all'interno della coscia sinistra

Redazione

27 Ottobre 2023 14:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/uomo-trovato-morto-in-spiaggia-la-polizia-indaga-per-omicidio Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, è stato trovato morto la notte scorsa sulla spiaggia di Marina di Massa: la procura ha avviato indagini per il reato di omicidio volontario. Il cadavere è stato rinvenuto la notte scorsa dopo una segnalazione arrivata poco dopo la mezzanotte, per telefono, alle forze dell'ordine: un uomo, anche lui di origine marocchina, chiedeva aiuto per un suo connazionale che si trovava in fin di vita sulla spiaggia antistante piazza Bad Kissingen. All'arrivo degli inquirenti la vittima era già morta. Sulla salma, secondo quanto spiegato, visibili ferite da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Copiose tracce di sangue sono state poi rinvenute in una tenda da campeggio dove l'uomo viveva. Già ascoltata nella notte, dal pm, la persona che ha dato l'allarme. Gli accertamenti sono stati affidati alla squadra mobile. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia. (ANSA).



Un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, è stato trovato morto la notte scorsa sulla spiaggia di Marina di Massa: la procura ha avviato indagini per il reato di omicidio volontario. Il cadavere è stato rinvenuto la notte scorsa dopo una segnalazione arrivata poco dopo la mezzanotte, per telefono, alle forze dell'ordine: un uomo, anche lui di origine marocchina, chiedeva aiuto per un suo connazionale che si trovava in fin di vita sulla spiaggia antistante piazza Bad Kissingen. All'arrivo degli inquirenti la vittima era già morta. Sulla salma, secondo quanto spiegato, visibili ferite da arma da taglio all'interno della coscia sinistra. Copiose tracce di sangue sono state poi rinvenute in una tenda da campeggio dove l'uomo viveva. Già ascoltata nella notte, dal pm, la persona che ha dato l'allarme. Gli accertamenti sono stati affidati alla squadra mobile. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare