Uomo travolto da un carico di legna che stava portando a casa: è morto

Un incidente agricolo mentre trasportava un carico di legno nell'entroterra di Sestri Levante

Redazione

Un uomo di 65 anni è morto nel pomeriggio per un incidente agricolo mentre trasportava un carico di legno nell'entroterra di Sestri Levante (Genova). La vittima è Mauro Tubino. Aveva raccolto legna e stava rientrando a casa con un pesante carico quando per motivi da chiarire è caduto sul terreno impervio rimanendo schiacciato e battendo il capo a terra. Un testimone ha dato l'allarme ed è arrivto il personale del 118 che nonostante i tentativi di rianimazione non ha potuto salvarlo. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante stanno svolgendo le indagini per verificare la dinamica della tragedia. (ANSA).



