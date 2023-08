Uomo spende 14mila dollari per trasformarsi in un pastore scozzese ed esce in pubblico: «Ho avverato il mio sogno»

Uomo spende 14mila dollari per trasformarsi in un pastore scozzese ed esce in pubblico: «Ho avverato il mio sogno»

La clip è diventata virale e ha collezionato 1,7 milioni di visualizzazioni

Redazione

Un giapponese ha speso oltre 14.000 dollari per un costume su misura da pastore scozzese. L'indumento insolito ha contribuito a realizzare il suo sogno di "diventare un animale", ha affermato attraverso il suo profilo Toco online. Il filmato condiviso sul canale YouTube, dove vanta oltre 32.000 iscritti, lo mostra mentre si diverte su un prato e si rotola. Toco ha persino caricato un video di se stesso che si avventura in pubblico come cane per la prima volta.

La clip è diventata virale e ha collezionato 1,7 milioni di visualizzazioni. Toco ha completato il costume con un'imbracatura legata intorno al suo addome. "Ricordo di aver scritto durante le elementari che volevo essere un cane". Perché proprio un pastore scozzese? A causa della trascurabile differenza di dimensioni tra la razza e gli umani. Zeppet , l'azienda che ha prodotto il costume da collie di Toco, afferma che ci sono voluti 40 giorni. Ed è costato ben $ 2 milioni di yen ($ 14.161 USD). "Riproduce l'aspetto di un vero cane che cammina su quattro zampe", ha detto il portavoce dell'azienda a news.com.au. "Lo dico raramente ai miei amici perché temo che penseranno che sono strano", ha detto in un'intervista separata con il Mirror. "I miei amici e la mia famiglia sono sembrati molto sorpresi di apprendere che sono diventato un animale". Nel frattempo, l'anno scorso l'uomo giapponese ha dichiarato che anche la maggior parte dei suoi colleghi non sa che si veste da cane al di fuori del lavoro. "Non voglio che i miei hobby siano conosciuti, specialmente dalle persone con cui lavoro", ha detto al Daily Mail.



