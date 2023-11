Cronaca 1057

Uomo minaccia di suicidarsi lanciandosi dal cavalcavia: poliziotto eroe lo salva. Il video

E' riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo su un cavalcavia sulla strada statale 336

Redazione

In provincia di Varese un uomo che minacciava di suicidarsi è stato salvato da un poliziotto eroe. L'agente si è arrampicato sul telone di un autocarro e, con una salto di circa un metro e mezzo, è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo su un cavalcavia sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio. Mentre i colleghi sul ponte stavano cercando di far desistere l'uomo, l'agente è riuscito, con una azione improvvisa e rapidissima, a raggiungerlo e a bloccarlo. A quel punto gli altri poliziotti lo hanno agganciato riuscendo a portare in salvo entrambi, proprio mentre la rete si staccava dal supporto, a causa del peso eccessivo dei due uomini.

Sul ponte erano presenti due volanti del commissariato di Gallarate, un equipaggio dei carabinieri e i vigili del fuoco. Il Centro operativo della polizia stradale ha inoltre inviato sul posto una pattuglia della sottosezione di Busto Arsizio e una del distaccamento di Magenta. L'uomo che aveva tentato il gesto disperato ha chiesto che gli agenti gli stessero accanto in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e ha ringraziato coloro che sono intervenuti, a cominciare dall'agente scelto.



Il coraggioso intervento di Vincenzo, poliziotto della #stradale, è stato determinante per salvare la vita ad uomo che voleva suicidarsi vicino Malpensa (VA). Grazie al suo tempismo e al prezioso lavoro di squadra con i @vigilidelfuoco l'uomo è stato portato in salvo #25novembre pic.twitter.com/uU8CHGKjno — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 25, 2023

