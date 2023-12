Uomo accoltellato per l'affitto non pagato: la lite a Taormina

Uomo accoltellato per l'affitto non pagato: la lite a Taormina

L’affittuario che ha avuto la peggio subendo il colpo

Redazione

Un uomo ha ferito in modo lieve il suo affittuario con un coltello al culmine di una lite scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione Mazzeo a Taormina (Me). A scontrarsi una coppia di stranieri e un paio di italiani, che si sono picchiate in strada. Durante la colluttazione è spuntato anche un coltello e uno straniero di 54 anni è stato colpito di striscio. A scatenare la baruffa sarebbero motivi legati all’affitto di un’abitazione, concessa da un 60enne del posto ad una coppia di stranieri: dalle parole si è arrivati alle mani e a picchiarsi sono stati in particolare i due uomini, tra le urla di quanti si trovavano vicino a loro, con l’affittuario che ha avuto la peggio subendo il colpo.



