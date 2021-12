Attualita 587

Unitalsi Caltanissetta, Antonella Gambino confermata presidente: eletto il nuovo consiglio direttivo

La scelta dei soci ha voluto premiare la continuità del suo mandato al vertice della sezione nissena

Redazione

Antonella Gambino confermata alla presidenza dell’Unitalsi Caltanissetta. La scelta dei soci ha voluto premiare la continuità del suo mandato al vertice della sezione nissena dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Contestualmente, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Ne fanno parte le consigliere Chiara Angilella, Venera Alaimo, Lavinia Cordaro, Rita Marchese Ragona e Rosa Natale.

Un impegno silenzioso e costante quello delle volontarie e dei volontari dell’Unitalsi nissena, che da quasi mezzo secolo assistono tanti soggetti deboli e promuovono diversi pellegrinaggi nei luoghi della fede. I loro gesti d’altruismo, molti dei quali compiuti lontani dai riflettori, si sono concretizzati in altre azioni di solidarietà sociale sul territorio. Come l'acquisto di tute e mascherine donate ai medici della Rianimazione del “Sant’Elia” impegnati nella cura dei pazienti affetti dal Covid-19, o la donazione di libri per bambini e ragazzi ospiti nelle case accoglienza della provincia.



