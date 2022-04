Attualita 401

Unione ciechi ed ipovedenti: a Caltanissetta apre un nuovo ambulatorio oculistico

La nuova struttura permetterà di ampliare i servizi attualmente offerti dall’attuale Consultorio Oftalmico Sezionale

Redazione

La Sezione Territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – onlus di Caltanissetta, inaugura domani, sabato 2 aprile alle ore 10:00 il nuovo ambulatorio oculistico, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n° 12, 2° piano (Accanto Ufficio Postale). La nuova struttura permetterà di ampliare i servizi attualmente offerti dall’attuale Consultorio Oftalmico Sezionale, ed assicurare un maggior confort per i pazienti attraverso una più ampia e razionale dotazione degli spazi. Oltre ai noti ed apprezzati servizi di diagnosi e cura delle patologie oculari, effettuati con l’ausilio dei più avanzati presidi (frontifocometro, sistema oct, tonometro a soffio, perimetro, ottotipo, autorefrattometro), sarà potenziata la pratica riabilitativa, che consente, a pazienti di tutte le età di prevenire e curare alcune patologie oculari già accertate.

La struttura è segno tangibile degli sforzi compiuti dall’Istituzione nei confronti del Territorio, per diffondere la cultura della prevenzione e della riabilitazione, testimoniata dalla sempre importante collaborazione delle Istituzioni e gradimento dei Cittadini. All’evento, presenzieranno Dirigenti Nazionali e Regionali UICI ed Autorità civili e militari. Nei nuovi locali verrà esposto il simulacro di S.Lucia, scolpito dall’artista non vedente Felice Tagliaferri e benedetto da S.E. il vescovo durante la Messa di S.Lucia del 13.12.2021.



