"Un'improbabile storia d'amore": al teatro Margherita di Caltanissetta il duo comico Dandy Danno e Diva G.

Con uno spettacolo molto divertente che ha riscosso numerosi riconoscimenti in Italia e nel mondo

Redazione

Atmosfera d'antan e circense al Teatro Regina Margherita grazie al duo comico Dandy Danno e Diva G. ed alla loro deliziosa commedia dal titolo “Un'improbabile storia d'amore”. Lo spettacolo elegante e molto divertente che ha girato il mondo, riscuotendo numerosi premi sia in Italia che all'estero, sarà a Caltanissetta venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 ed è il terzo appuntamento della stagione di prosa “Svelamenti”. Inseriti tra i comici più divertenti al mondo, Dandy Danno e Diva G. porteranno in scena la storia d'amore tra due personaggi agli antipodi, tanto timido e impacciato lui, quanto suadente e sicura di sé lei. Grazie al duo prenderà vita la sintesi di tutte le fasi dell'innamoramento, e usando il paradosso combinato agli elementi caratterizzanti la “visual comedy”, gli spettatori saranno portati ad immedesimarsi nel mix di sensazioni ed emozioni che l'esilarante e buffa condizione dell'infatuazione sa regalare.

Da avvenimenti catastrofici alla leggerezza, dagli imprevisti alla spontaneità, dagli equivoci alla felicità, Dandy Danno e Diva G. porteranno sul palco del teatro nisseno uno humour raffinato, interpretando l'incontro tra un uomo dal cuore tenero ma goffo e timido, con una vedette di cabaret elegante e spigliata, una relazione che sembra impossibile. “Un'improbabile storia d'amore” fa della mimica, della semplicità del gesto e della musica, la sua forza, regalando uno spettacolo molto emozionante che nel linguaggio universale dell'amore sorprende e affascina, e lo fa in maniera molto diretta e comprensibile proprio grazie alla potenza della gestualità e della comicità visuale. Un amore buffo e divertente in cui le parole diventeranno sottolineature delle azioni, facendo capire che il silenzio non è mai stato così esilarante.

Il duo, animato dal comune obiettivo di far scoprire al pubblico il gusto autentico della risata attraverso un percorso di contaminazione artistica, riprende un gusto un po' retro e propone un modo originale di fare il teatro, senza barriere e confini, trasmettendo i contenuti attraverso gesti, musica e silenzi. L'universalità del linguaggio corporeo trascinerà il pubblico in una interazione costante e, come in una “bolla” surreale, attori e spettatori saranno trasportati in un mondo nel quale domina la bellezza della semplicità. Questa creazione artistica di Dandy Danno e Diva G. è prodotta da “Theatre Degart”, che è il punto di convergenza del duo artistico. Il loro modo spontaneo e spensierato di approcciarsi alla vita, invitando a vivere amando intensamente, è fonte di positività ed ispirazione.

“Siamo molto contenti di avere questo spettacolo in cartellone - spiega l’assessore alla Cultura, Marcella Natale – è importante riuscire a vedere ciò che ci circonda con ottimismo e trasmettere buoni sentimenti. L'arte teatrale ha una grande forza, ed il duo formato da Dandy Danno e Diva G, con semplicità e naturalezza, lo dimostra utilizzando un linguaggio universale che, anche senza parole, riesce ad arrivare a tutti emozionando”.

“Svelamenti”, la nuova stagione del Teatro Regina Margherita, è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Conservatorio Bellini di Caltanissetta, e comprende un’affascinante sezione musicale ad ingresso gratuito ed una sezione fuori abbonamento, per ragazzi e famiglie con un prezzo di ingresso di appena 5 euro. Informazioni sui canali social e biglietti online su https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita oppure direttamente al botteghino del teatro.



