Unico caso al mondo: in uno zoo è nata una giraffa senza macchie

Secondo i ricercatori, le giraffe ereditano questi modelli dalle loro madri

Redazione

In uno zoo nello stato americano del Tennessee è nato uno degli animali più rari al mondo: una giraffa “immacolata”. Se in natura, il suo aspetto screziato gli permette di mimetizzarsi, ma questo esemplare in particolare ha una colorazione a tinta unita. L'animale è nato il 31 luglio ed è già alto 1,80 metri. Tutte le giraffe, ad eccezione di questo esemplare nato recentemente nel Tennessee, hanno una pelle a macchia di leopardo. Secondo i ricercatori, le giraffe ereditano questi modelli dalle loro madri. Sotto le macchie si trova un sistema di vasi sanguigni che funge da regolatore termico: attraverso il centro di ciascuna macchia le giraffe possono così evacuare il calore. La piccola giraffa è una femmina, ma non le è stato ancora dato un nome.

I visitatori possono votare da un elenco che contiene i seguenti nomi: Kipekee (che significa "unico" in swahili), Firayali ("insolito"), Shakiri ("la più bella") e Jamella ("di grande bellezza"). Lo zoo spera che la nascita contribuisca ad attirare l'attenzione sulle condizioni di vita sempre più complicate della specie in natura. In Africa, il loro habitat, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato decimato dal bracconaggio illegale. "Le popolazioni selvatiche si stanno lentamente estinguendo: il 40% della popolazione di giraffe selvatiche è scomparsa negli ultimi tre decenni", ha detto Tony Bright, il fondatore dello zoo, al canale televisivo statunitense WCYB.



