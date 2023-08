Cronaca 444

Undicenne annega nel lago di Como: recuperato il corpo

La piccola, assieme alle due sorelle e a un'amichetta, era in acqua nella zona della foce del torrente Meria

Redazione

E'stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa nelle acque del ramo lecchese del lago di Como. Il corpo è stato individuato dalle squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul fondo del lago, nei pressi dell'abitato di Mandello sul Lario. La piccola, assieme alle due sorelle e a un'amichetta, era in acqua nella zona della foce del torrente Meria, caratterizzata anche dalla presenza di fosse e correnti d'acqua, quando tutte le giovanissime si sono trovate in difficoltà. Sono intervenuti anche alcuni bagnanti. Tre ragazzine sono state raggiunte e portate in salvo, ma l'undicenne è scomparsa sott'acqua. (ANSA)



