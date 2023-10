Cronaca 1265

Un'auto lo investe mentre è in bici, una seconda lo uccide: entrambi gli automobilisti scappano senza soccorerlo

Vittima un 25enne del Burkina Faso che stava viaggiando a bordo della sua bici a Rotondi

Redazione

13 Ottobre 2023 14:22

E’ stato investito da un’auto che è fuggita senza soccorrerlo. E poi è stato travolto e ucciso da una seconda vettura che a sua volta si è allontanata. E’ la dinamica, per certi versi incredibile, di un incidente – avvenuto all’alba – di cui è rimasto vittima un 25enne del Burkina Faso che stava viaggiando a bordo della sua bici a Rotondi, in provincia di Avellino. Il giovane risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi chilometri dal comune della Valle Caudina. Indagini sono in corso per individuare i due pirati della strada.



